1.AYAK: Arap taylarının kumdaki 2 şartlı yarışında Kuldostu, Ertürker ve Kamantay öne çıkıyor. Toygu yeri olanlarca düşünülmeli.

2.AYAK: Maiden yarışta Aşk Yolu, Bilgiç Gülü, Cinnah ve Gönlümün Efendisi birinciliğe daha yakın taylar. Nikoş sürpriz yapabilir.

3.AYAK: Arapların çim pisttekı 14 handikap yarışında Beyhanefe, Özdoğa, It May Rain, Süerdem ve Su Melek arasında düğüm çözülür.

4.AYAK: 2 yaşlıların "Dalyan" koşusunda King Jackson, Saia San, Ravello ve Huma Sultan birinciliğe daha yakın taylar. Crazy Lion daha sonra.

5.AYAK: Çim pistteki bölünen maiden yarışta Uçanyumak, Hürgobak ve Master ilk birinciliklerini kazanmak için uğraş verecek taylar.

6.AYAK: İngilizlerin kapanıştaki 15 handikap yarışını formunu yükselttiğini kanıtlayan Starry Night'in kolay kazanmasını bekliyorum.