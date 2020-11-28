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Anasayfa Yazarlar Starry Night
Starry Night ERGUN ONARIR Starry Night ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 28.11.2020, 00:00

1.AYAK: Arap taylarının kumdaki 2 şartlı yarışında Kuldostu, Ertürker ve Kamantay öne çıkıyor. Toygu yeri olanlarca düşünülmeli.
2.AYAK: Maiden yarışta Aşk Yolu, Bilgiç Gülü, Cinnah ve Gönlümün Efendisi birinciliğe daha yakın taylar. Nikoş sürpriz yapabilir.
3.AYAK: Arapların çim pisttekı 14 handikap yarışında Beyhanefe, Özdoğa, It May Rain, Süerdem ve Su Melek arasında düğüm çözülür.
4.AYAK: 2 yaşlıların "Dalyan" koşusunda King Jackson, Saia San, Ravello ve Huma Sultan birinciliğe daha yakın taylar. Crazy Lion daha sonra.
5.AYAK: Çim pistteki bölünen maiden yarışta Uçanyumak, Hürgobak ve Master ilk birinciliklerini kazanmak için uğraş verecek taylar.
6.AYAK: İngilizlerin kapanıştaki 15 handikap yarışını formunu yükselttiğini kanıtlayan Starry Night'in kolay kazanmasını bekliyorum.

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