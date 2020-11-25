  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Anasayfa Yazarlar Buzkralı şanslı
Buzkralı şanslı ERGUN ONARIR Buzkralı şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 25.11.2020, 00:00

1.AYAK: 2 yaşlıların "satış 2" koşusunda Di Maria, We Will Rock You, Marelina, Free Children ve Hitomi birinciliğe daha yakın taylar.
2.AYAK: 4 yaşlı Arapların 15 handikap yarışında Uçan Abla ve Subike öne çıkıyor. Güvenemeyenler Elife Anne ve Benli Sultan'ı düşünsünler.
3.AYAK: Arapların uzun mesafeli yarışı Berkalp, Acıdilli Fatih, Afacan ve Sinanlı arasında kazanan belirlenir.
4.AYAK: "Özkan İşgüden" koşusunda Wind Blast, Arts Man, Burakşah öncelikli isimler. Carrot sürpriz.
5.AYAK: Arap taylarının maiden yarışında Buzkralı favorim. Rakip yazacaklara Turap Bey'i öneririm.
6.AYAK: Tayların 19 şartlı yarışını kalabalık tutalım. Khan Of The Sea, Deveroy, Mersinli, Scrapper Girls, Attendo Vino ve Miss Jasmin birincilik adaylarım.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
  • SON DAKİKA