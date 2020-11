1.AYAK: 2 yaşlıların "satış 2" koşusunda Di Maria, We Will Rock You, Marelina, Free Children ve Hitomi birinciliğe daha yakın taylar.

2.AYAK: 4 yaşlı Arapların 15 handikap yarışında Uçan Abla ve Subike öne çıkıyor. Güvenemeyenler Elife Anne ve Benli Sultan'ı düşünsünler.

3.AYAK: Arapların uzun mesafeli yarışı Berkalp, Acıdilli Fatih, Afacan ve Sinanlı arasında kazanan belirlenir.

4.AYAK: "Özkan İşgüden" koşusunda Wind Blast, Arts Man, Burakşah öncelikli isimler. Carrot sürpriz.

5.AYAK: Arap taylarının maiden yarışında Buzkralı favorim. Rakip yazacaklara Turap Bey'i öneririm.

6.AYAK: Tayların 19 şartlı yarışını kalabalık tutalım. Khan Of The Sea, Deveroy, Mersinli, Scrapper Girls, Attendo Vino ve Miss Jasmin birincilik adaylarım.