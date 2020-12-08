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Anasayfa Yazarlar Özgalip tek
Özgalip tek ERGUN ONARIR Özgalip tek ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 08.12.2020, 00:00

1.AYAK: Dişi Arap taylarının maiden yarışında Reis Kızı, Talişman, Kinem Hatun, Derinnisa, Melikenur ve Tatlı Uçar öncelikli isimler.
2.AYAK: 14 handikap çekişmesinde Sesil Hanım, Bosendra, Dothraki ve Koşantay birinciliğe daha yakın taylar.
3.AYAK: Arap taylarının 4 şartlı yarışında formunu geliştiren Özgalip risk almayı sevenlerce tek yazılabilir.
4.AYAK: 2 yaşlı dişi tayların kısa vade yarışında Topçu Hanım, Fledermaus, Orura, Karabenek ve Dancing Girl daha şanslı isimler.
5.AYAK: Kısa vade yarışta ilk şansı avantajlı kilosuyla Last Chance Lady'ye veriyorum. John Coffey ve King Berkay da ihmale gelmeyecek iddialı taylar.
6.AYAK: Kapanıştaki bölünen maidem yarışta Es Es Hatun ve Cinnah öne çıkan taylar. Köşk Güzeli ve Şef Sultan yeri olanlara.

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