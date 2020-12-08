1.AYAK: Dişi Arap taylarının maiden yarışında Reis Kızı, Talişman, Kinem Hatun, Derinnisa, Melikenur ve Tatlı Uçar öncelikli isimler.

2.AYAK: 14 handikap çekişmesinde Sesil Hanım, Bosendra, Dothraki ve Koşantay birinciliğe daha yakın taylar.

3.AYAK: Arap taylarının 4 şartlı yarışında formunu geliştiren Özgalip risk almayı sevenlerce tek yazılabilir.

4.AYAK: 2 yaşlı dişi tayların kısa vade yarışında Topçu Hanım, Fledermaus, Orura, Karabenek ve Dancing Girl daha şanslı isimler.

5.AYAK: Kısa vade yarışta ilk şansı avantajlı kilosuyla Last Chance Lady'ye veriyorum. John Coffey ve King Berkay da ihmale gelmeyecek iddialı taylar.

6.AYAK: Kapanıştaki bölünen maidem yarışta Es Es Hatun ve Cinnah öne çıkan taylar. Köşk Güzeli ve Şef Sultan yeri olanlara.