1.AYAK: Arapların uzun mesafeli 16 handikap yarışında Laz Oğlum, Demiryıldız, Arapoviç, Cahit Ağa ve Ciğerdelen öncelikli isimler. Özgürfatih sürprizde.

2.AYAK: Tayların 16 handikap yarışında Sönmezbey, Kızıl Yağız ve Cibo Han birincilik nücadelesi verecek isimler.

3.AYAK: "Yürüyen Köşk" koşusunda Petroçelli ve Grashof kapışmasını izleyeceğiz. Magnum Opus rakiplerinin hatasını kollayacak.

4.AYAK: Dişi Arap taylarının kupa mücadelesinde İdilkız, Black Grape, Fırtınalı Deniz ve Farmer Girl birincilik adaylarım.Süper Bird daha sonra.

5.AYAK: 2 yaşlı dişilerin "Yusuf Dikman" koşusunda Maça Kızı, Rotterdam, Unique Bella, Bush Dancer, Zillion Sun ve Passion Runner şanslı taylar.

6.AYAK: Arap taylarının maiden yarışında formunu yükselten Turap Bey birinciliğin en güçlü adayı. Tek yazılabilir.