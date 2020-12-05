1.AYAK: Dişilerin uzun mesafeli 5 şartlı yarışında Santorini Girl, Onur, Winner Dancer, Citron ve Tjunder Read öne çıkan taylar. Victorina sürprizde.

2.AYAK: Arapların 15 handikap çekişmesinde Gürdenli, Özçocuk, Uçan Karaca ve Cesurayak daha şanslı isimler.

Güngör Ağa daha sonra.

3.AYAK: İngilizlerin kısa vade yarışında Queen Of Proti, Alpdağı ve Victory Rhythm arasında düğüm çözülür.

4.AYAK: 2 yaşlı tayların "Cennet Harası" koşusunu istim üstündeki Black Phantom'un kazanmasını bekliyorum.

Tek yazılabilir.

5.AYAK: Maiden yarışta Adahan, Queen Akarca ve Silent Rain birincilik mücadelesi verecek taylar.

6.AYAK: Birincilikle tanışamamış tayların 19 şartlı yarışında Trojen Fly, Labrador, Brave Canberk ve Ceteris Paribus çekişmesine Fool Hardy da katılabilir.