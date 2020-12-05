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Anasayfa Yazarlar Black Phantom
Black Phantom ERGUN ONARIR Black Phantom ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 05.12.2020, 00:00

1.AYAK: Dişilerin uzun mesafeli 5 şartlı yarışında Santorini Girl, Onur, Winner Dancer, Citron ve Tjunder Read öne çıkan taylar. Victorina sürprizde.
2.AYAK: Arapların 15 handikap çekişmesinde Gürdenli, Özçocuk, Uçan Karaca ve Cesurayak daha şanslı isimler.
Güngör Ağa daha sonra.
3.AYAK: İngilizlerin kısa vade yarışında Queen Of Proti, Alpdağı ve Victory Rhythm arasında düğüm çözülür.
4.AYAK: 2 yaşlı tayların "Cennet Harası" koşusunu istim üstündeki Black Phantom'un kazanmasını bekliyorum.
Tek yazılabilir.
5.AYAK: Maiden yarışta Adahan, Queen Akarca ve Silent Rain birincilik mücadelesi verecek taylar.
6.AYAK: Birincilikle tanışamamış tayların 19 şartlı yarışında Trojen Fly, Labrador, Brave Canberk ve Ceteris Paribus çekişmesine Fool Hardy da katılabilir.

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