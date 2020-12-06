1.AYAK: İngilizlerin uzun mesafeli 17 handikap yarışında Ferhan, Salazar ve T.Black Stallion öncelikli isimler.Aly Wins yeri olanlara.

2.AYAK: Arapların açık "Dumlupınar" koşusunda Yeltay, Sürgüntay ve Demirperde arasında bu yarışın kaderi şekillenir.

3.AYAK: Orta mesafeli 15 handikap kapışmasında Yolkıran, Akdamar, Özgünstone ve Karagül Beyi birinciliğe daha yakın isimler.

4.AYAK: Dişi İngilizlerin "A.Cemal Kura" koşusunda çok iyi form yakalayan Malones birinciliğin en güçlü adayı. Tek yazılabilir.

5.AYAK: Uzun mesafeli 5 şartlı yarışta Depository, Agera, Burakşah, Volta ve Tribute To Joss arasında kazanan belirlenir.

6.AYAK: Kapanıştaki dişi tayların maiden yarışında Helical, Duty Beauty, Miss Akasya ve Şekarpare arasında düğüm çözülür.