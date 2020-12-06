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Anasayfa Yazarlar Malones şanslı
Malones şanslı ERGUN ONARIR Malones şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 06.12.2020, 00:00

1.AYAK: İngilizlerin uzun mesafeli 17 handikap yarışında Ferhan, Salazar ve T.Black Stallion öncelikli isimler.Aly Wins yeri olanlara.
2.AYAK: Arapların açık "Dumlupınar" koşusunda Yeltay, Sürgüntay ve Demirperde arasında bu yarışın kaderi şekillenir.
3.AYAK: Orta mesafeli 15 handikap kapışmasında Yolkıran, Akdamar, Özgünstone ve Karagül Beyi birinciliğe daha yakın isimler.
4.AYAK: Dişi İngilizlerin "A.Cemal Kura" koşusunda çok iyi form yakalayan Malones birinciliğin en güçlü adayı. Tek yazılabilir.
5.AYAK: Uzun mesafeli 5 şartlı yarışta Depository, Agera, Burakşah, Volta ve Tribute To Joss arasında kazanan belirlenir.
6.AYAK: Kapanıştaki dişi tayların maiden yarışında Helical, Duty Beauty, Miss Akasya ve Şekarpare arasında düğüm çözülür.

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