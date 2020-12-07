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Anasayfa Yazarlar Unkown Love
Unkown Love ERGUN ONARIR Unkown Love ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 07.12.2020, 00:00

1.AYAK: İngilizlerin uzun mesafeli 17 handikap kapışmasında Kick Colleen, Alidev, Babayega, Our Pride, Bartuefe ve Lord Of Time öne çıkan isimler.
2.AYAK: 2 yaşlı dişi tayların maiden yarışında Silver Orbit, Pluvia, Minsk ve Coup Dhonneur birınciliğe daha yakın isimler.
3.AYAK: Dişi İngilizlerin kısa vade yarışını formunu geliştiren Unkown Love'nin kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.
4.AYAK: 4 yaşlı Arapların "Umut 2" koşusundaMehtar, Çağıran ve Babamedet öncelikli isimler. Atlıbey sürprizde.
5.AYAK: Arapların uzun mesafeli 5 şartlı yarışında Göldem ve Başkaynak ayrımsız kuponlarda yer almalı.
6.AYAK: Kapanıştaki 21 handikap yarışında Taçsız Kral, Belalı Tumbul, Koca Muğlalı, Atik Atik ve O Bir Reis öncelikli isimler. Uçanbilgin, Çetinsu ve Hızlı Asiye geniş oynayanlara.

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