1.AYAK: Kısrakların kısa vade yarışında Mavi Bahar, Ildır Esintisi, Berengül, Hayırlı Kız ve Kış Masalı birinnciliğe daha yakın isimler. 2.AYAK: Arap taylarının maiden yarışında formunu geliştiren Delioğlan ile Akhil ayrımsız kuponlarda yer almalı. 3.AYAK: Arapların 15 handikap çekişmesinde Günsalar, Aşkartay, Alev Topu, Benim Gülüm, Saitbey, Hikmetfırtınası öne çıkıyor. Çakırsultan yeri olanlara. 4.AYAK: Dişi İngilizlerin kısa vade yarışında Mine Of Fire, Miss Karnelyan, Cat People, Pitane, Fara Fern ve Barikat arasında düğüm çözülür. 5.AYAK: Arapların 21 handikap yarışında formunu geliştiren Günpınar birinciliğin en güçlü adayı. Riski sevenlerce tek yazılabilir. 6.AYAK: Bölünen maiden yarışta Ekşioğlu ve Kara Kiraz birincilikte söz sahibi olmak isteyen taylar. Deli Memo ve Son Tutku geniş oynayanlara.