1.AYAK: İngilizlerın "Cevdet Sümer" koşusunu kalabalık tutalım. Gold Polat, Ağtı Kasırgası, Harput Rüzgarı, Luminescence, Uğur Bubam ve Honorable öncelikli isimler.

2.AYAK: Arapların 16 handikap çekişmesinde Özgünstone, Bawepir, Laz Oğlum ve Tuğalp öne çıkan isimler. Kazdağı sürprizde düşünülmeli.

3.AYAK: 2 yaşlıların maiden yarışında Cagner, Time Is Now, Kral Ömer, Moda ve Passion Runner birinciliğe daha yakın taylar.

4.AYAK: "İstanbul Vali" koşusunda Oğuzboylu, Cevher ve Egeberk arasında kupayı kazanan belirlenir.

5.AYAK: Dişi tayların "Prof. Aziz Ergin" koşusunu formunu geliştiren Vahşi Kız'ın kazanmasını bekliyorum.

6.AYAK: Arap taylarının kapanıştaki "Haralar" koşusunda Gülhatmi ve Hızlı Ahmet ayrımsız kuponlarda yer almalı.