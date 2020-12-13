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Anasayfa Yazarlar Vahşi Kız tek
Vahşi Kız tek ERGUN ONARIR Vahşi Kız tek ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 13.12.2020, 00:00

1.AYAK: İngilizlerın "Cevdet Sümer" koşusunu kalabalık tutalım. Gold Polat, Ağtı Kasırgası, Harput Rüzgarı, Luminescence, Uğur Bubam ve Honorable öncelikli isimler.
2.AYAK: Arapların 16 handikap çekişmesinde Özgünstone, Bawepir, Laz Oğlum ve Tuğalp öne çıkan isimler. Kazdağı sürprizde düşünülmeli.
3.AYAK: 2 yaşlıların maiden yarışında Cagner, Time Is Now, Kral Ömer, Moda ve Passion Runner birinciliğe daha yakın taylar.
4.AYAK: "İstanbul Vali" koşusunda Oğuzboylu, Cevher ve Egeberk arasında kupayı kazanan belirlenir.
5.AYAK: Dişi tayların "Prof. Aziz Ergin" koşusunu formunu geliştiren Vahşi Kız'ın kazanmasını bekliyorum.
6.AYAK: Arap taylarının kapanıştaki "Haralar" koşusunda Gülhatmi ve Hızlı Ahmet ayrımsız kuponlarda yer almalı.

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