1.AYAK: Arap taylarının maiden yarışında Bay Haber, Toygu, Kanmantay, Zıvarıklı ve Oğuz Şah öncelikli isimler.

2.AYAK: Arapların 15 handikap kapışmasında Abher, Kayalarlı, Ananiya, Ceylinsu, Şerife Abla ve Ateşadası arasında düğüm çözülür.

3.AYAK: "Havuçerol" koşusunda Pıtır, Yeksıra, Ahmet Ali ve Özakbey öncelikle yazılmalı. Kocaoğlan ve Havza Aslanı da yeri olanlarca eklenebilir.

4.AYAK: İngilizlerin 4 şartlı yarışında Lord Of Time ve Uğurhan ayrımsız kuponlarda yer almalı.

5.AYAK: Uzun mesafeli 16 handikap yarışında kilo dezavantajına rağmen Gray Wolf öne çıkıyor. Hellbent sert rakip olur.

6.AYAK: Kapanıştaki 3 şartlı yarışta Ganymede, Goldblue ve Free Your Heart arasında bu yarışın kaderi şekillenir.

Casa Grande sürpriz yapabilir.