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Gray Wolf tek ERGUN ONARIR Gray Wolf tek ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 12.12.2020, 00:00

1.AYAK: Arap taylarının maiden yarışında Bay Haber, Toygu, Kanmantay, Zıvarıklı ve Oğuz Şah öncelikli isimler.
2.AYAK: Arapların 15 handikap kapışmasında Abher, Kayalarlı, Ananiya, Ceylinsu, Şerife Abla ve Ateşadası arasında düğüm çözülür.
3.AYAK: "Havuçerol" koşusunda Pıtır, Yeksıra, Ahmet Ali ve Özakbey öncelikle yazılmalı. Kocaoğlan ve Havza Aslanı da yeri olanlarca eklenebilir.
4.AYAK: İngilizlerin 4 şartlı yarışında Lord Of Time ve Uğurhan ayrımsız kuponlarda yer almalı.
5.AYAK: Uzun mesafeli 16 handikap yarışında kilo dezavantajına rağmen Gray Wolf öne çıkıyor. Hellbent sert rakip olur.
6.AYAK: Kapanıştaki 3 şartlı yarışta Ganymede, Goldblue ve Free Your Heart arasında bu yarışın kaderi şekillenir.
Casa Grande sürpriz yapabilir.

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