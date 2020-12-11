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Anasayfa Yazarlar Kuababa şanslı
Kuababa şanslı ERGUN ONARIR Kuababa şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 11.12.2020, 00:00

1.AYAK: Arapların uzun mesafeli 16 handikap yarışında Özdoğa, Nossi, Dizdarım, Demiryıldız, Kır Kumru ve Sevinsevil birinciliğe daha yakın isimler.
2.AYAK: Arap taylarının 15 handikap çekişmesinde Muzobaba, Oğlum Batuhan, Kazanlı ve Cankatan öne çıkıyor.
Alevsaçan sürprizde.
3.AYAK: Yeni bir yaşama başlayan tayların 1 şartlı yarışında Lighthouse Keeper, Manoir, Tanerhan, İki Benli ve Heman birincilik adaylarım.
4.AYAK: "Sedat Üründül" koşusunda Bayezid, Jack Sparrow ve Uludaz kupaya talip arıkanlar.
5.AYAK: İngilizlerin uzun mesafeli 17 handikap yarışını formunu geliştiren Kuababa'nın kazanmasını bekliyorum.
6.AYAK: Kapanıştaki Arapların Satış 1 koşusunda Despot ve Alemin Kralı öne çıkıyor. Turbocu ve Aslansütü yeri olanlarca düsünülmeli.

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