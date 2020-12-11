1.AYAK: Arapların uzun mesafeli 16 handikap yarışında Özdoğa, Nossi, Dizdarım, Demiryıldız, Kır Kumru ve Sevinsevil birinciliğe daha yakın isimler.

2.AYAK: Arap taylarının 15 handikap çekişmesinde Muzobaba, Oğlum Batuhan, Kazanlı ve Cankatan öne çıkıyor.

Alevsaçan sürprizde.

3.AYAK: Yeni bir yaşama başlayan tayların 1 şartlı yarışında Lighthouse Keeper, Manoir, Tanerhan, İki Benli ve Heman birincilik adaylarım.

4.AYAK: "Sedat Üründül" koşusunda Bayezid, Jack Sparrow ve Uludaz kupaya talip arıkanlar.

5.AYAK: İngilizlerin uzun mesafeli 17 handikap yarışını formunu geliştiren Kuababa'nın kazanmasını bekliyorum.

6.AYAK: Kapanıştaki Arapların Satış 1 koşusunda Despot ve Alemin Kralı öne çıkıyor. Turbocu ve Aslansütü yeri olanlarca düsünülmeli.