1.AYAK: İngilizlerin 14 handikap yarışında Cape Town, Cyrus, Fair Max, Bartuefe ve Gaudi birinciliğe daha yakın isimler.

2.AYAK: Arap dişi taylarının 5 şartlı yarışında Mabeyn, Düzlük Prensesi ve Meryemce öncelikle kuponlarda yer almalı.

Çağlayan Şelale ve Gülçin Sultan yeri olanlara.

3.AYAK: 2 yaşlıların maiden yarışında Angel Of Kingdom, nFahad Lion, Kuşdilli Ali ve Master Wizard birincilik mücadelesi verecek taylar.

4.AYAK: Formunu geliştiren 2 yaşlı tayların kısa vade yarışında Sea Breeze, Tivatlı ve eküri destekli Stem Cells öne çıkan taylar.

5.AYAK: Arapların 3 şartlı yarışını formunu üst düzeye taşıyan Asteroid'in kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.

6.AYAK: 4 yaşlı Arapların kapanıştaki "satış 2" koşusunda Tövbekar, Rüzgar Fırtınası, Karavaş ve Destroyer öncelikli isimler. Bol şans.