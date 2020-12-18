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Anasayfa Yazarlar Ertegi şanslı
Ertegi şanslı ERGUN ONARIR Ertegi şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 18.12.2020, 00:00

1.AYAK: 4 yaşlı Arapların "Anadoluhisarı" koşusunda Başar, Gökçe Hatun, Kapaklıcan, Mehtar, Yetim Ali ve Tatavla arasında düğüm çözülür.
2.AYAK: İngilizlerin uzun mesafeli 15 handikap yarışında Ark Royal, My Troubled, Angels Share ve Brave Apte öncelikli isimler. Free Bird ve Ananiashvili daha sonra.
3.AYAK: 2 yaşlıların "Günen Ökten" koşusunda Blaze To Victory ve Strong Legs birincilik mücadelesi verecek taylar.
4.AYAK: Dişi tayların "Şevket Belgin" koşusunda Chaotic, Mamacita Bonita ve Pixy öne çıkaıyor. Bush Dancer yeri olanlara.
5.AYAK: Arap taylarının maiden yarışını formunu geliştiren Ertegi'nın kazanmasını bekliyorum. Riski sevenler tek yazabilir.
6.AYAK: Kapanıştaki "Satış 1" koşusunda Strata, Untimely, Kind Of Blue, Temperance ve Has birincilik adaylarım.

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