1.AYAK: 4 yaşlı Arapların "Anadoluhisarı" koşusunda Başar, Gökçe Hatun, Kapaklıcan, Mehtar, Yetim Ali ve Tatavla arasında düğüm çözülür.

2.AYAK: İngilizlerin uzun mesafeli 15 handikap yarışında Ark Royal, My Troubled, Angels Share ve Brave Apte öncelikli isimler. Free Bird ve Ananiashvili daha sonra.

3.AYAK: 2 yaşlıların "Günen Ökten" koşusunda Blaze To Victory ve Strong Legs birincilik mücadelesi verecek taylar.

4.AYAK: Dişi tayların "Şevket Belgin" koşusunda Chaotic, Mamacita Bonita ve Pixy öne çıkaıyor. Bush Dancer yeri olanlara.

5.AYAK: Arap taylarının maiden yarışını formunu geliştiren Ertegi'nın kazanmasını bekliyorum. Riski sevenler tek yazabilir.

6.AYAK: Kapanıştaki "Satış 1" koşusunda Strata, Untimely, Kind Of Blue, Temperance ve Has birincilik adaylarım.