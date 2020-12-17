1.AYAK: Arapların yamaklara ait 16 handikap kapışmasında Rüzgarberk, Tekiner, Abher, Pişkin Kız, Zormüzeyyen ve Keleşhan arasında düğüm çözülür.

2.AYAK: 2 yaşlıların maiden yarışında King Of İstanbul, Dicaprio, Rüzgar Çocuk, Boukephalos, Savaşçı Ege ve King Tamer birinciliğe daha yakın taylar.

3.AYAK: İngilizlerin 15 handikap yarışında Our Pride v5.AYAKe Bull Head ayrımsız kuponlarda yer almalı. King Winner sürprizde.

4.AYAK: Arap taylarının kısa vade yarışını formunu geliştiren Onarbey'in kazanmasını bekliyorum.

5.AYAK: Bölünen maiden yarışta Adahan ve Kapoğlu öne çıkan taylar.

Gravgorov yeri olanlarca işaretlenmeli.

6.AYAK: Dişi İngilizlerin kapanıştaki 3 şartlı yarışında Giallo Ragazza, Denizyıldızı, Serpinti, Jak Vjetar ve Citron öncelikli isimler.