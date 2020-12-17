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Onarbey şanslı ERGUN ONARIR Onarbey şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 17.12.2020, 00:00

1.AYAK: Arapların yamaklara ait 16 handikap kapışmasında Rüzgarberk, Tekiner, Abher, Pişkin Kız, Zormüzeyyen ve Keleşhan arasında düğüm çözülür.
2.AYAK: 2 yaşlıların maiden yarışında King Of İstanbul, Dicaprio, Rüzgar Çocuk, Boukephalos, Savaşçı Ege ve King Tamer birinciliğe daha yakın taylar.
3.AYAK: İngilizlerin 15 handikap yarışında Our Pride v5.AYAKe Bull Head ayrımsız kuponlarda yer almalı. King Winner sürprizde.
4.AYAK: Arap taylarının kısa vade yarışını formunu geliştiren Onarbey'in kazanmasını bekliyorum.
5.AYAK: Bölünen maiden yarışta Adahan ve Kapoğlu öne çıkan taylar.
Gravgorov yeri olanlarca işaretlenmeli.
6.AYAK: Dişi İngilizlerin kapanıştaki 3 şartlı yarışında Giallo Ragazza, Denizyıldızı, Serpinti, Jak Vjetar ve Citron öncelikli isimler.

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