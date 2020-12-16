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Kalkandere ERGUN ONARIR Kalkandere ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 16.12.2020, 00:00

1.AYAK: Dişi Arap taylarının maiden yarışında Ateşin Kızı, Defnegül, Özgeyel, Uçanyamak, Neniş ve Atçı Güzeli birincilik adaylarım.
2.AYAK: Dişi tayların 16 handikap kapışmasında Josephine, Folgore, Senara Acero, Bonus ve Ginger Snap öncelikli isimler. She Is The One sürprizde.
3.AYAK: Arapların uzun mesafeli 22 handikap yarışında Korkmazefe, Niğbolu, Karazeytin ve Surşahini arasında düğüm çözülür.
4.AYAK: İngilizlerin 16 handikap yarışını süper formunu koruyan Kalkandere'nin kolay kazanmasını bekliyorum.
5.AYAK: Arap taylarının 5 şartlı yarışında Yükselabi ve Yamaçbeyi ayrımsız kuponlarda yer almalı.
6.AYAK: Yarış kazanamamış tayların 19 şartlı yarışında Zabunhan, Mersinli ve Angel Of Lion öne çıkıyor. Ergin Khan ve Via Veneto yeri olanlara.

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