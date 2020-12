1.AYAK: Dişi Arap taylarının maiden yarışında Ateşin Kızı, Defnegül, Özgeyel, Uçanyamak, Neniş ve Atçı Güzeli birincilik adaylarım.

2.AYAK: Dişi tayların 16 handikap kapışmasında Josephine, Folgore, Senara Acero, Bonus ve Ginger Snap öncelikli isimler. She Is The One sürprizde.

3.AYAK: Arapların uzun mesafeli 22 handikap yarışında Korkmazefe, Niğbolu, Karazeytin ve Surşahini arasında düğüm çözülür.

4.AYAK: İngilizlerin 16 handikap yarışını süper formunu koruyan Kalkandere'nin kolay kazanmasını bekliyorum.

5.AYAK: Arap taylarının 5 şartlı yarışında Yükselabi ve Yamaçbeyi ayrımsız kuponlarda yer almalı.

6.AYAK: Yarış kazanamamış tayların 19 şartlı yarışında Zabunhan, Mersinli ve Angel Of Lion öne çıkıyor. Ergin Khan ve Via Veneto yeri olanlara.