1.AYAK: Arapların Tacım koşusunda Sinoplu Merve, Günbike, Gülüşlü ve Altınsuyu öncelikli isimler. Ağır kilosuyla Öncüpınar sürprizde.

2.AYAK: Dişi tayların maiden yarışında formunu geliştirem Miss Akasya ve Queen Star ayrımsız kuponlarda yer almalı.

3.AYAK: İngilizlerin uzun mesafe 16 handikap yarışında Mirahor, Batsheba, Lord Of Time, Wild Ocean ve Journalist arasında düğüm çözülür.

4.AYAK: "Osman Atakol" koşusunu sert rakiplerine rağmen Magic Man'ın kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.

5.AYAK: Bölünen maiden yarışta Secret To Secret, Peaky BlindersRosso, The Best Defne, Sea Of Wonders ve Day Dream öne çıkan taylar.

6.AYAK: 4 yaşlı Arapların kapanış koşusunda Ardabey, Arapoviç ve Özgür Fatih birincilik adaylarım. Elife Anne sürprizde.