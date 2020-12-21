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Anasayfa Yazarlar Petrocelli tek
Petrocelli tek ERGUN ONARIR Petrocelli tek ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 21.12.2020, 00:00

1.AYAK: İngilizlerin bir solukta bitiverecek 16 handikap yarışında Niğde Beyi, Wind Power, El Mascalero ve Aliço öne çıkıyor.
Gaudi ve You Never Know yeri olanlara.
2.AYAK: Arap taylarının 14 handikap yarışında Dumrul, Eymenağa, Barlıkefe ve Çağlayanşelale arasında düğüm çözülür.
3.AYAK: Uzun mesafeli 3 şartlı yarışta Drummer, Lion Flag ve Proof Striker arasında kazanan belirlenir.
4.AYAK: Kısa vade 8 yarışı sert rakiplerine rağmen formunu geliştiren Petrocelli'nin kazanmaını bekliyorum.
5.AYAK: 2 yaşlı dişilerin maiden yarışında Maden Dumanı, Golden Glitter ve Hellora birinciliğe daha yakın taylar.
6.AYAK: Kapanıştaki yarış kazanmamış tayların yarışında Peggy Bundy, Impassable King, Red Real, Miss Jasmin ve Zabunhan birincilik adaylarım.

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