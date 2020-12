1.AYAK: İngilizlerin bir solukta bitiverecek 16 handikap yarışında Niğde Beyi, Wind Power, El Mascalero ve Aliço öne çıkıyor.

Gaudi ve You Never Know yeri olanlara.

2.AYAK: Arap taylarının 14 handikap yarışında Dumrul, Eymenağa, Barlıkefe ve Çağlayanşelale arasında düğüm çözülür.

3.AYAK: Uzun mesafeli 3 şartlı yarışta Drummer, Lion Flag ve Proof Striker arasında kazanan belirlenir.

4.AYAK: Kısa vade 8 yarışı sert rakiplerine rağmen formunu geliştiren Petrocelli'nin kazanmaını bekliyorum.

5.AYAK: 2 yaşlı dişilerin maiden yarışında Maden Dumanı, Golden Glitter ve Hellora birinciliğe daha yakın taylar.

6.AYAK: Kapanıştaki yarış kazanmamış tayların yarışında Peggy Bundy, Impassable King, Red Real, Miss Jasmin ve Zabunhan birincilik adaylarım.