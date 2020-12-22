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Yutangirdap ERGUN ONARIR Yutangirdap ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 22.12.2020, 00:00

1.AYAK: Arapların uzun mesafeli 17 handikap yarışında Derin Mavi, Beyazdam, Unzen, Günpınar ve Tsarigrad birincilik adaylarım.
2.AYAK: Tayların orta mesafe 3 şartlı yarışında Sonsuzum, Angel Spirit, Koşantay, Mister Policeman, Wonderkid ve Lady Pia çekişmesi yaşanacak.
3.AYAK: Arap taylarının 5 şartlı yarışında Günsalar, Beratefe ve Nefertay öncelikli isimler. Hikmetfırtınası yeri olanlarca işaretlenmeli.
4.AYAK: Arapların kısa vade yarışını formunu üst düzeye taşıyan Yutangirdap'ın kazanmasını bekliyorum.
5.AYAK: 2 yaişlıların 15 handikap yarışında Hibiscus, King Of The King, King Can ve Lorenzo öne çıkan taylar. Tırmıl Efesi sürprizde.
6.AYAK: Kapanıştaki bölünen maiden yarışta formunu geliştiren Akhil veis Kızı birlikte düşünülmeli.

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