1.AYAK: Arapların uzun mesafeli 17 handikap yarışında Derin Mavi, Beyazdam, Unzen, Günpınar ve Tsarigrad birincilik adaylarım.

2.AYAK: Tayların orta mesafe 3 şartlı yarışında Sonsuzum, Angel Spirit, Koşantay, Mister Policeman, Wonderkid ve Lady Pia çekişmesi yaşanacak.

3.AYAK: Arap taylarının 5 şartlı yarışında Günsalar, Beratefe ve Nefertay öncelikli isimler. Hikmetfırtınası yeri olanlarca işaretlenmeli.

4.AYAK: Arapların kısa vade yarışını formunu üst düzeye taşıyan Yutangirdap'ın kazanmasını bekliyorum.

5.AYAK: 2 yaişlıların 15 handikap yarışında Hibiscus, King Of The King, King Can ve Lorenzo öne çıkan taylar. Tırmıl Efesi sürprizde.

6.AYAK: Kapanıştaki bölünen maiden yarışta formunu geliştiren Akhil veis Kızı birlikte düşünülmeli.