1.AYAK: Arapların 17 handikap yarışında Arabian Prince, Kaftan, Bawepir, Makrıköy ve Belalı Tumbul öncelikli isimler.

Alsancaklı ve Daloğlu daha sonra.

2.AYAK: 2 yaşlı tayların 1 şartlı yarışında Raving Moon, Rodrygo, Siddhartha, Küşne, Asil Yürek ve Dimple Ring öne çıkıyor. Weather Man yeri olanlara.

3.AYAK: "Nurullah Tolon" koşusunda Maça Kızı, Ball Of Love ve Kızımela çekişmesine Hard Not To Love da katılabilir.

4.AYAK: Arapların "Mustafa Kemal Tamer" koşusunda Ertemiz ve Selkut ayrımsız kuponlarda yer almalı.

5.AYAK: "Sonbahar Büyük Handikapı" koşusunu formunu yükselten Çakalınoğlu'nun kazanmasını bekliyorum.

6.AYAK: Kapanıştaki tayların 15 handikap yarışında Gianguir, Mystic Star, Etyopyalı ve Enver arasında birincilik düğümü çözülür.