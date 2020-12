1.AYAK: Arapların uzun mesafeli 17 handikap yarışında Frenkli Ateşi, Aşıkbey, Alganhan ve Babamedet öncelikli isimler.

Karamıh sürpriz.

2.AYAK: Tayların dayanıklılık yarışında Magic Apple, Trojen Fly, Our Pride, Lord Of The Wings, Fastn Famous daha şanslı isimler.

3.AYAK: Arap taylarının 4 şartlı yarışını formunu üst düzeye taşıyan Borabey'in başarı zincirine bir halka daha eklemesini bekliyorum.

4.AYAK: İngilizlerin kısa vade yarışında Perfect Runner, Tek Dadaş, Darkholm, Baydöker ve Congenial Son çekişmesine Gray Wolf da katılabilir.

5.AYAK: Dişilerin maiden yarışında formunu geliştiren Manolya ve Şebnem Hanım birinciliğe daha yakın taylar.

6.AYAK: 4 yaşlı Arapların kapanış koşusunda favorim Rodriguez. İyi durumlarıyla Destroyer ve Atanerhan da kuponlarda yer almalı.