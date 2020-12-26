  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Anasayfa Yazarlar Borabey şanslı
Borabey şanslı ERGUN ONARIR Borabey şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 26.12.2020, 00:00

1.AYAK: Arapların uzun mesafeli 17 handikap yarışında Frenkli Ateşi, Aşıkbey, Alganhan ve Babamedet öncelikli isimler.
Karamıh sürpriz.
2.AYAK: Tayların dayanıklılık yarışında Magic Apple, Trojen Fly, Our Pride, Lord Of The Wings, Fastn Famous daha şanslı isimler.
3.AYAK: Arap taylarının 4 şartlı yarışını formunu üst düzeye taşıyan Borabey'in başarı zincirine bir halka daha eklemesini bekliyorum.
4.AYAK: İngilizlerin kısa vade yarışında Perfect Runner, Tek Dadaş, Darkholm, Baydöker ve Congenial Son çekişmesine Gray Wolf da katılabilir.
5.AYAK: Dişilerin maiden yarışında formunu geliştiren Manolya ve Şebnem Hanım birinciliğe daha yakın taylar.
6.AYAK: 4 yaşlı Arapların kapanış koşusunda favorim Rodriguez. İyi durumlarıyla Destroyer ve Atanerhan da kuponlarda yer almalı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI