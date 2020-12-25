1.AYAK: İngilizlerin 22 handikap kapışmasında Ağrı Kasırgası, Harput Rüzgarı, Uğur Bubam, Yamanbey ve Ayza öncelikli isimler. Miss Perfect ve Jettay geniş oynayanlara.

2.AYAK: Arapların 3 şartlı yarışında İlsum, Ateşin Kızı, Gelibolu Gelini, Havzalı Essmerim birinciliğe daha yakın taylar. Ağrı Şahı sürprizde.

3.AYAK: Dişi İngilizlerin "Tulga Yüzatlı" koşusunda Beklenen, La Querda, Juno ve Çıksalın arasında birincilik düğümü çözülür.

4.AYAK: Uzun mesafeli 16 handikap yarışında Cibo Han, Bozdağ Beyi ve Comanchero çekişmesi kazananı belirler.

5.AYAK: Arap taylarının maiden yarışında Ertegi ve İstanbul Muhafızı öne çıkıyor. Turap Bey yeri olanlarca işaretlenmeli.

6.AYAK: 4 yaşlı Arapların kapanış koşusunu formunu üst düzeye taşıyan Ardabey'in kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.