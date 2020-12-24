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Anasayfa Yazarlar Mystic Green
Mystic Green ERGUN ONARIR Mystic Green ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 24.12.2020, 00:00

1.AYAK: Arapların maiden yarışında Ertürker, Keserbey, Yamanefe, Zıvarıklı, Banes ve Paris Beyi birinciliğe daha yakın taylar. Gölge Kral sürpriz.
2.AYAK: İngilizlerin orta mesafe 15 handikap yarışını formunu yükselten Mystic Green'in kazanmasını bekliyorum.
Tek yazılabilir.
3.AYAK: 2 yaşlıların "Piri Reis" koşusunda Lucky Justen, GurmeMendoza ve Rastgo birincilik mücadelesi verecek taylar.
4.AYAK: 15 handikap kapışmasında Patlıcan, Coldgray v Free Your Heart öne çıkan taylar. Mestan Efe ve Hard Blood yeri olanlarca düşünülmeli.
5.AYAK: Arap taylarının 14 handikap yarışında Yeğenim Toprak ve Usulca ayrımsız kuponlarda yer almalı.
6.AYAK: Kapanıştaki 19 şartlı yarışta American, Demirbatur, Atlashan ve Janımsın ve Oghuzalp öne çıkan taylar.

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