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4. ayak tek ERGUN ONARIR 4. ayak tek ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 27.12.2020, 00:00

1.AYAK: Dişi tayların 16 handikap kapışmasında Secret Eagle, Bonus, Senera Acero, Heva, Nilgün Sultan ve Folgore birinciliğe daha yakın isimler.
2.AYAK: Arapların uzun mesafeli 16 handikap yarışında Arapoviç, Demiryıldız, Laz Oğlum, Atardamar, Aydereağası ve Ciğerdelen arasında düğüm çözülür.
3.AYAK: "Arjantin Jokey Kulübü" yarışında Yamanlarbeyi, Zafer Ateşi, Powerman, Arts Man ve Doğa Kanunu çekişmesi yaşanacak.
4.AYAK: 2 yaşlı tayların "Fikret Çınaryılmaz" koşusunda idmanlarında dikkatleri üzerinde toplayan Egregious Rock birinciliğin en güçlü adayı.
5.AYAK: "Kanuni Sultan Süleyman" koşusunda eküri destekli Demirperde ile formda Sürgüntay birlikte düşünülmeli.
6.AYAK: Kapanıştaki maiden yarışta Winner Gets It All favorim. Summer Boy sert rakip olur. Calm Seas ve Passion Runner geniş oynayanlara.

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