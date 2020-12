1.AYAK: "Ertuğrul Gazi" koşusunda King Man Go, Bayezid ve Queen Of Proti öncelikli isimler. Honorable ve Ünlüoğlu yeri olanlara.

2.AYAK: "Satış 1" koşusunda Zabunhan, Iron foot, Efaristo, Ilsa In Versailles ve Demirleydi birinciliğe daha yakın taylar.

3.AYAK: 2 yaşlıların grup 3 koşusunda Like The Stars, Angel Of Love, Stem Cells ve Aşan Baba öne çıkan taylar.

4.AYAK: Arapların grup 3 "Uludağ" koşusunu tartışmasız birinciliğin en güçlü adayı Kardeşcan'ın kazanmasını bekliyorum.

5.AYAK: Maiden yarışta kımıldayan Bob Style, Dragon Heart ve Feel The Victory öncelikli taylar. Cihangir daha sonra.

6.AYAK: 4 yaşlı Arapların kapanış koşusunda Badinhan, Kayalaska, Harikulade ve Bükentay çekişmesine Kırımefesi de katılabilir.