  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Anasayfa Yazarlar Desert Lioness
Desert Lioness ERGUN ONARIR Desert Lioness ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 01.01.2021, 00:00

1.AYAK: 4 yaşlı Arapların maiden yarışında Oğlumcako, Gölge Kral, Leventhan ve Güngör Baba birinciliğe daha yakın isimler.
2.AYAK: İngilizlerin uzun mesafeli 3 şartlı yarışında Gürsuhan, Onur, Hasanefe ve Go For The After öncelikli isimler.
3.AYAK: 4 yaşlı Arapların 4 şartlı yarışında Yeğenim Toprak, Kuldostu, Ahmet Ali, Gökçestar ve Bilirkişi çekişmesine Son Mahsül de katılabilir.
4.AYAK: Dişi tayların 3 şartlı yarışında Desert Lioness birinciliğin en güçlü adayı.
Rakip yazacaklara Derindoğa'yı öneririm.
5.AYAK: Bölünen maiden yarışta Toygu, Gönlümün Efendisi ve Oğuzşah arasında bu yarışın kaderi şekillenir.
6.AYAK: Kapanıştaki 2 şartlı yarışta Bütünay, Başkaynak ve Vaseem birinciliğe daha yakın arıkanlar. Bol şans.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI