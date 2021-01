1.AYAK: 4 yaşlı Arapların maiden yarışında Oğlumcako, Gölge Kral, Leventhan ve Güngör Baba birinciliğe daha yakın isimler.

2.AYAK: İngilizlerin uzun mesafeli 3 şartlı yarışında Gürsuhan, Onur, Hasanefe ve Go For The After öncelikli isimler.

3.AYAK: 4 yaşlı Arapların 4 şartlı yarışında Yeğenim Toprak, Kuldostu, Ahmet Ali, Gökçestar ve Bilirkişi çekişmesine Son Mahsül de katılabilir.

4.AYAK: Dişi tayların 3 şartlı yarışında Desert Lioness birinciliğin en güçlü adayı.

Rakip yazacaklara Derindoğa'yı öneririm.

5.AYAK: Bölünen maiden yarışta Toygu, Gönlümün Efendisi ve Oğuzşah arasında bu yarışın kaderi şekillenir.

6.AYAK: Kapanıştaki 2 şartlı yarışta Bütünay, Başkaynak ve Vaseem birinciliğe daha yakın arıkanlar. Bol şans.