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Miting günü ERGUN ONARIR Miting günü ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 29.12.2020, 00:00

1.AYAK: İngilizlerin yamaklara ait 15 handikap kapışmasında Makakvi, Bay Bay Hepiniz, Shutka, Mühendis, Özdemir Bey ve Güneycan öncelikli isimler.
2.AYAK: 5 şartlı yarışta Royal Chick, Attendo Vino, Storm Falcon, Comandante ve Ateşin Alevi birinciliğe daha yakın taylar.
3.AYAK: Arapların maiden yarışında Feridun Abi, Cesurkan ve Bersey öne çıkan taylar. Sonatik yeri olanlarca incelenmeli.
4.AYAK: Grup 3 yarışında başarılı bir grafik çizen Akyaka birinciliğin en güçlü adayı. Kuponlarda tek olarak değerlendirilebilir.
5.AYAK: 4 yaşlı Arapların 16 handikap yarışında Ünlü Prens, eküri destekli Fırtına Elman, Yeşilkale ve Silvertay kapışmasını izleyeceğiz. Barut sürprizde.
6.AYAK: Kapanıştaki bölünen maiden yarışta Arlet favorim. Formunu geliştiren Ekşioğlu sert rakip olarak düşünülmeli.

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