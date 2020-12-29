1.AYAK: İngilizlerin yamaklara ait 15 handikap kapışmasında Makakvi, Bay Bay Hepiniz, Shutka, Mühendis, Özdemir Bey ve Güneycan öncelikli isimler.

2.AYAK: 5 şartlı yarışta Royal Chick, Attendo Vino, Storm Falcon, Comandante ve Ateşin Alevi birinciliğe daha yakın taylar.

3.AYAK: Arapların maiden yarışında Feridun Abi, Cesurkan ve Bersey öne çıkan taylar. Sonatik yeri olanlarca incelenmeli.

4.AYAK: Grup 3 yarışında başarılı bir grafik çizen Akyaka birinciliğin en güçlü adayı. Kuponlarda tek olarak değerlendirilebilir.

5.AYAK: 4 yaşlı Arapların 16 handikap yarışında Ünlü Prens, eküri destekli Fırtına Elman, Yeşilkale ve Silvertay kapışmasını izleyeceğiz. Barut sürprizde.

6.AYAK: Kapanıştaki bölünen maiden yarışta Arlet favorim. Formunu geliştiren Ekşioğlu sert rakip olarak düşünülmeli.