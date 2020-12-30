1.AYAK: Arapların "LÖSEV" koşusunda Çakmakşah, Yoldaşhan, Yetim Ali ve Acıdillifatih öncelikli isimler. Arslanturbo ve Çelikman yeri olanlara.

2.AYAK: 16 handikap kapışmasında Fırtınakasım, Gubaz, Alsancaklı, Yolkıran ve Karaçetin öne çıkan isimler.

Aloysha sürprizde.

3.AYAK: 2 yaşlıların maiden yarışında Litecoin, Cagner ve Kral Ömer geliştirdikleri formlarıyla birinciliğe daha yakın taylar.

4.AYAK: Dişi İngilizlerin "Ayasofya" koşusunda Malones, Prior ve Flashing Girl arasında düğüm çözülür.

5.AYAK: İngilizlerin "Hasan Polat" adına düzenlenen koşusunu geliştirdiği formuyla Zabun'un kazanmasını bekliyorum.

Tek yazılabilir.

6.AYAK: Kapanıştaki 19 şartlı yarışta Via Veneto, Mersinli, Free Bird ve Centenario öne çıkan taylar.