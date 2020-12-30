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Anasayfa Yazarlar Zabun şanslı
Zabun şanslı ERGUN ONARIR Zabun şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 30.12.2020, 00:00

1.AYAK: Arapların "LÖSEV" koşusunda Çakmakşah, Yoldaşhan, Yetim Ali ve Acıdillifatih öncelikli isimler. Arslanturbo ve Çelikman yeri olanlara.
2.AYAK: 16 handikap kapışmasında Fırtınakasım, Gubaz, Alsancaklı, Yolkıran ve Karaçetin öne çıkan isimler.
Aloysha sürprizde.
3.AYAK: 2 yaşlıların maiden yarışında Litecoin, Cagner ve Kral Ömer geliştirdikleri formlarıyla birinciliğe daha yakın taylar.
4.AYAK: Dişi İngilizlerin "Ayasofya" koşusunda Malones, Prior ve Flashing Girl arasında düğüm çözülür.
5.AYAK: İngilizlerin "Hasan Polat" adına düzenlenen koşusunu geliştirdiği formuyla Zabun'un kazanmasını bekliyorum.
Tek yazılabilir.
6.AYAK: Kapanıştaki 19 şartlı yarışta Via Veneto, Mersinli, Free Bird ve Centenario öne çıkan taylar.

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