1.AYAK: Arapların 16 handikap yarışı sürprize açık. İradeliyıldız, Ceylinsu, Rüzgarberk, Keleşhan, Tuğalp ve Şifne Efesi öncelikli isimler. Tekiner ve Ananiya yeri olanlara.

2.AYAK: İngilizlerin 17 handikap çekişmesinde Paramparça, Hellbent, El Patron, Speed Force ve Çınar Bey öne çıkıyor. Fresh Yourself ve Akarca Khan sürprizde.

3.AYAK: Arap taylarının grup 3 yarışında favorim Hızlı Ahmet. Tek yazamayanlar Onarbey ve Pıtır'ı incelesinler.

4.AYAK: 2 yaşlıların maiden yarışında Boukephalos ve Tunç Star öne çıkan taylar.

Bu ikili ayrımsız kuponlarda yer almalı.

5.AYAK: Uzun mesafeli 16 handikap yarışında Darkin, Black Panther ve Erbabam öne çıkan taylar. Maxbueno daha sonra.

6.AYAK: 4 yaşlı Arapların kapanış koşusunda Tövbekar, Destroyer, Gürdenli, ve H2,ligan arasında düğüm çözülür.