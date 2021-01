1.AYAK: 4 yaşlı Arapların uzun mesafeli 3 şartlı yarışında Kayakule, Akkuşbey, Milasberk ve Berhayat birinciliğe daha yakın isimler.

2.AYAK: Arapların 5 şartlı mukavemet yarışını kalabalık tutmakta yarar var. Aşıkbey, Kızılhan, Ildırlı, Haskaraca ve Sinoplu Merve arasında düğüm çözülür.

3.AYAK: İngilizlerin orta mesafe 3 şartlı yarışında My Royal Sun ve Arkansas Soul öne çıkıyor. Güvenemeyenler Güçlü Kız, Serpinti ve Indian Most'a şans tanısınlar.

4.AYAK: Uzun mesafeli 14 handikap yarışında Junior Çınar ve Key To My Heart çekişmesine Dragon Pearl da katılabilir.

5.AYAK: "Özgün" koşusunu süper formuyla Bombacan'ın kolay kazanmasını bekliyorum. Kuponlara tek yazılabilir.

6.AYAK: Maiden yarışta Adahan, Wild Bill ve Savaşçı Ege birincilik mücadelesi verecek taylar.