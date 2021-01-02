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Anasayfa Yazarlar Gustav şanslı
Gustav şanslı ERGUN ONARIR Gustav şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 02.01.2021, 00:00

1.AYAK: 4 yaşlı Arapların 4 şartlı yarışında İlsum, Hasibakız ve Beşkazalı öncelikli isimler. Aynalıçarşı ve Hasretköprüsü yeri olanlara.
2.AYAK: Maiden yarışta Brown Pilot, Blonde One, Queen Star ve Red Cloud birinciliğe daha yakın taylar.
3.AYAK: İngilizlerin 3 şartlı yarışında Aly Wins, Jabel, Dakota, Ananiashvili ve Hodor arasında birincilik düğümü çözülür.
4.AYAK: Kısrakların uzun mesafeli 4 şartlı yarışında Sanay, Ateşin Gözü, Amankaya ve Özdoğa kapışması kazananı belirler.
5.AYAK: Arapların orta mesafe 3 şartlı yarışını formunu geliştitren Gustav'ın kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.
6.AYAK: Kapanış koşusunda ilk şansı Cerensel'e veriyorum. Gelişen fomlarıyla Derin Diyar ve Kind Of Blue de ihmale gelmez.

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