1.AYAK: 4 yaşlı Arapların 4 şartlı yarışında İlsum, Hasibakız ve Beşkazalı öncelikli isimler. Aynalıçarşı ve Hasretköprüsü yeri olanlara.

2.AYAK: Maiden yarışta Brown Pilot, Blonde One, Queen Star ve Red Cloud birinciliğe daha yakın taylar.

3.AYAK: İngilizlerin 3 şartlı yarışında Aly Wins, Jabel, Dakota, Ananiashvili ve Hodor arasında birincilik düğümü çözülür.

4.AYAK: Kısrakların uzun mesafeli 4 şartlı yarışında Sanay, Ateşin Gözü, Amankaya ve Özdoğa kapışması kazananı belirler.

5.AYAK: Arapların orta mesafe 3 şartlı yarışını formunu geliştitren Gustav'ın kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.

6.AYAK: Kapanış koşusunda ilk şansı Cerensel'e veriyorum. Gelişen fomlarıyla Derin Diyar ve Kind Of Blue de ihmale gelmez.