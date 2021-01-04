1.AYAK: 4 yaşlı Arapların maiden yarışında Sümer Han, Karatren ve Balkanağası öncelikli isimler.Dilcan ve Şanarhan yeri olanlarca düşünülmeli.

2.AYAK: 3 yaşlı yarışta Tanırbey, Yakacan, Abone, Yusure Gelin ve İzmah arasında birincilik düğümü çözülür.

3.AYAK: Bölünen maiden yarışta son koşusunu ölçü almadığım Haşim Oğlu geliştirdiği formuyla birinciliğin en güçlü adayı. Tek yazılabilir.

4.AYAK: Tayların 13 handikap yarışını kapatmak gerek. Angel Pearl, Charlieboy ve Maden Dumanı başta olmak üzere hepsi diyorum.

5.AYAK: İngilizlerin şartlı yarışında Honorable ve Kara Hisar arasında bu yarışın kazananı belirlenir.

6.AYAK: Kapanıştaki 4 şartlı yarışta Körebe, Ateşgeçirmez, Powerbank ve Peggy Bundy birinciliğe daha yakın isimler.