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Anasayfa Yazarlar Haşim Oğlu şanslı
Haşim Oğlu şanslı ERGUN ONARIR Haşim Oğlu şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 04.01.2021, 00:00

1.AYAK: 4 yaşlı Arapların maiden yarışında Sümer Han, Karatren ve Balkanağası öncelikli isimler.Dilcan ve Şanarhan yeri olanlarca düşünülmeli.
2.AYAK: 3 yaşlı yarışta Tanırbey, Yakacan, Abone, Yusure Gelin ve İzmah arasında birincilik düğümü çözülür.
3.AYAK: Bölünen maiden yarışta son koşusunu ölçü almadığım Haşim Oğlu geliştirdiği formuyla birinciliğin en güçlü adayı. Tek yazılabilir.
4.AYAK: Tayların 13 handikap yarışını kapatmak gerek. Angel Pearl, Charlieboy ve Maden Dumanı başta olmak üzere hepsi diyorum.
5.AYAK: İngilizlerin şartlı yarışında Honorable ve Kara Hisar arasında bu yarışın kazananı belirlenir.
6.AYAK: Kapanıştaki 4 şartlı yarışta Körebe, Ateşgeçirmez, Powerbank ve Peggy Bundy birinciliğe daha yakın isimler.

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