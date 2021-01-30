1.AYAK: Dişi tayların 15 handikap çekişmesinde Küşne, Queen Of Darkness, Miss Akasya, Mogaavo, Blackberry ve Earth And Gray arasında düğüm çözülür.

2.AYAK: 4 yaşlı Arapların uzun mesafe yarışında Nakış ve Dedem Ahmet ayrımsız kuponlarda yer almalı.

3.AYAK: Arapların maiden yarışında Ertegi, Turap Bey, Yengeç ve Bozağa öncelikli isimler.

Budaklı ve Mitralyöz yeri olanlara.

4.AYAK: İngilizlerin "Aydın Tat" koşusunda Grashof, Çakalınoğlu ve Magnum Opus çekiişmesi kazananı belirler.

5.AYAK: Orta mesafeli 21 handikapta formunu üst düzeye taşıyan Orhunkaan birinciliğin en güçlü adayı. Tek yazılabilir.

6.AYAK: Kapanış koşusunda Gubaz, Bana Müsade, Arısan, Arapoviç ve Beyhanefe öne çıkan isimler. Bir Ömür ve Laz Oğlum geniş oynayanlara.