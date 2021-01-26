1.AYAK: Uzun mesafeli 15 handikap yarışında Eleanor Rugby, Hibiscus, Holywood Girl, Prebses Hira, Narlıca Güzeli ve Cullinan öne çıkan taylar.

2.AYAK: Türkiyede yetişen tayların maiden yarışında formunu geliştiren Zida birinciliğin en güçlü adayı. Kuponlara tek yazılabilir.

3.AYAK: 4 yaşlı Arapların 15 handikap kapışmasında Yiğitkardeş, Diavasi, Fırat Baba, Şınin ve Cankatan öncelikli isimler. Sert Ayhan ve Yiğit Lamih yeri olanlara.

4.AYAK: İngilizlerin açık Grup 2 yarışında Malones ve Hayalet Kız ayrımsız kuponlarda yer almalı.

5.AYAK: Bölünen maiden yarışta Şapsığ ve Flash Past rakiplerine oranla birinciliğe daha yakın taylar.

6.AYAK: Kapanıştaki 3 şartlı yarışta Kırcaali, Go Wing, Texas Ranger, Alkandros, Kuanpo ve Çeko Dayı çekişmesine Yılmazhan da katılabilir. İyi şanslar.