  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Anasayfa Yazarlar Zida çok şanslı
Zida çok şanslı ERGUN ONARIR Zida çok şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 26.01.2021, 00:00

1.AYAK: Uzun mesafeli 15 handikap yarışında Eleanor Rugby, Hibiscus, Holywood Girl, Prebses Hira, Narlıca Güzeli ve Cullinan öne çıkan taylar.
2.AYAK: Türkiyede yetişen tayların maiden yarışında formunu geliştiren Zida birinciliğin en güçlü adayı. Kuponlara tek yazılabilir.
3.AYAK: 4 yaşlı Arapların 15 handikap kapışmasında Yiğitkardeş, Diavasi, Fırat Baba, Şınin ve Cankatan öncelikli isimler. Sert Ayhan ve Yiğit Lamih yeri olanlara.
4.AYAK: İngilizlerin açık Grup 2 yarışında Malones ve Hayalet Kız ayrımsız kuponlarda yer almalı.
5.AYAK: Bölünen maiden yarışta Şapsığ ve Flash Past rakiplerine oranla birinciliğe daha yakın taylar.
6.AYAK: Kapanıştaki 3 şartlı yarışta Kırcaali, Go Wing, Texas Ranger, Alkandros, Kuanpo ve Çeko Dayı çekişmesine Yılmazhan da katılabilir. İyi şanslar.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI