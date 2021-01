1.AYAK: 4 yaşlı Arapların yamaklara ait 3 şartlı yarışında Yükselabi, Es Esmerim, Abone ve Rubin Royal öne çıkıyor.

Atçı Yılmaz ve Kalebarajı yeri olanlara.

2.AYAK: Dişilerin maiden yarışında Real Patek, Dimple Ring ve Passion Runner öne çıkan taylar. Deep Story ve Atomic Blonde daha sonra.

3.AYAK: 15 handikap kapışmasında Aynalıçarşı, Beşkazalı, Muzobaba ve Anıl Abi öncelikli isimler.

Kral Abuzer sürprizde.

4.AYAK: "Flying Star" koşusunda Zabun, Full Trottle ve Jack Sparrow arasında kısa vade yarışın kaderi şekillenir.

5.AYAK: Bölünen maiden yarışta A Fine Day To Fly, Sea Of Wonders, Miss Evgeniya, Blonde One ve Rosso birinciliğe daha yakın taylar.

6.AYAK: İngilizlerin satış 2 koşusunda formunu geliştiren Kind Of Blue birinciliğin en güçlü adayı. Tek yazılabilir.