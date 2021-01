1.AYAK: Arapların orta mesafe 15 handikap çekişmesinde Ateşadası, Fatihingülü, Pişkin Kız ve Calibe Tay öne çıkan isimler.

2.AYAK: 4 yaşlı Arapların 3 şartlı yarışını kalabalık tutalım. Kanmantay, Yamanefe, Borabey, King Leo ve Gölge Kral arasında bu yarışın kaderi şekillenir.

3.AYAK: Grup 2 "Alsancak" koşusunda Lucky Justen, Best Frend, Like The Stars ve Black Phantom birinciliğe daha yakın taylar.

4.AYAK: Arapların 3 şartlı yarışında My Sultan, Arbedaş, Bükentay ve Yücelir arasında birincilik düğümü çözülür.

5.AYAK: Dişi İngilizlerin 5 şartlı yarışını formunu üst düzeye taşıyan Glabella'nın kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.

6.AYAK: Kapanıştaki maiden satış koşusunda Fire Of Victory, Rüzgar Çocuk ve Logic Girl öne çıkan taylar.

Running Free ve Hoçvanlı yeri olanlara. İyi şanslar.