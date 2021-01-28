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Anasayfa Yazarlar Ak İrem şanslı
Ak İrem şanslı ERGUN ONARIR Ak İrem şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 28.01.2021, 00:00

1.AYAK: Maiden yarışta King Of İstanbul, Koç Volkan ve Power Of Man öne çıkan taylar. Savaşçı Ege ve Tunç Star yeri olanlarca düşünülmeli.
2.AYAK: Arapların "Atahan" koşusunda Bombacan, Atiksoylu, Golden King, Mehta ve Golden King arasında kazanan belirlenir.
3.AYAK: 4 yaşlı kısrakların 15 handikap yarışında Ak İrem'in beyaz bayrak-ayna yaparak kazanmasını bekliyorum.
4.AYAK: Dişi İngilizlerin 15 handikap kapışmasında Safir Kız, Yazlalı, Melina Hanım ve Serpinti arasında düğüm çözülür.
5.AYAK: Tayların bir solukta bitiverecek yarışında Dev Adam ve Aşan Baba birinciliğin güçlü adayları.
6.AYAK: Kapanıştaki satış 1 koşusunda Urla Zamanı, Lion Flag, Reco, Cape Town, Fındıkkıran ve Dymaxion çekişmesi yaşanacak.

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