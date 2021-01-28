1.AYAK: Maiden yarışta King Of İstanbul, Koç Volkan ve Power Of Man öne çıkan taylar. Savaşçı Ege ve Tunç Star yeri olanlarca düşünülmeli.

2.AYAK: Arapların "Atahan" koşusunda Bombacan, Atiksoylu, Golden King, Mehta ve Golden King arasında kazanan belirlenir.

3.AYAK: 4 yaşlı kısrakların 15 handikap yarışında Ak İrem'in beyaz bayrak-ayna yaparak kazanmasını bekliyorum.

4.AYAK: Dişi İngilizlerin 15 handikap kapışmasında Safir Kız, Yazlalı, Melina Hanım ve Serpinti arasında düğüm çözülür.

5.AYAK: Tayların bir solukta bitiverecek yarışında Dev Adam ve Aşan Baba birinciliğin güçlü adayları.

6.AYAK: Kapanıştaki satış 1 koşusunda Urla Zamanı, Lion Flag, Reco, Cape Town, Fındıkkıran ve Dymaxion çekişmesi yaşanacak.