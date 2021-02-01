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Gaffarbey tek ERGUN ONARIR Gaffarbey tek ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 01.02.2021, 00:00

1.AYAK: Kısrakların 5 şartlı yarışında Altınkuruş, Safari, İdilkız, Topuklu Efem, Zerafetli ve Aymelekcan arasında kazanan belirlenir.
2.AYAK: Arapların 15 handikap çekişmesinde Kıvraktay, Karavaş, Badinhan, Nehirinoğlu ve Gençberk öncelikli isimler.
Ulubeyi daha sonra.
3.AYAK: 4 yaşlı Arapların maiden yarışında formunu geliştiren Gürdoru ve Alserdil birinciliğe daha yakın isimler.
4.AYAK: Dişi tayların 4 şartlı yarışında Lover, Zillion Sun, Güneşkız ve Hellora çekişmesine Miss Duru da katılabilir.
5.AYAK: Bölünen maiden yarışı idman pistindeki görüntüsüyle Gaffarbey'in kazanmasını bekliyorum.
6.AYAK: Dişilerin kapanış koşusunda ilk şansı Victorina'ya veriyorum. İyi durumlarıyla Ateşgeçirmez ve Modalıgüçlübey de ihmale gelmez. Bol şanslar.

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