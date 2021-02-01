1.AYAK: Kısrakların 5 şartlı yarışında Altınkuruş, Safari, İdilkız, Topuklu Efem, Zerafetli ve Aymelekcan arasında kazanan belirlenir.

2.AYAK: Arapların 15 handikap çekişmesinde Kıvraktay, Karavaş, Badinhan, Nehirinoğlu ve Gençberk öncelikli isimler.

Ulubeyi daha sonra.

3.AYAK: 4 yaşlı Arapların maiden yarışında formunu geliştiren Gürdoru ve Alserdil birinciliğe daha yakın isimler.

4.AYAK: Dişi tayların 4 şartlı yarışında Lover, Zillion Sun, Güneşkız ve Hellora çekişmesine Miss Duru da katılabilir.

5.AYAK: Bölünen maiden yarışı idman pistindeki görüntüsüyle Gaffarbey'in kazanmasını bekliyorum.

6.AYAK: Dişilerin kapanış koşusunda ilk şansı Victorina'ya veriyorum. İyi durumlarıyla Ateşgeçirmez ve Modalıgüçlübey de ihmale gelmez. Bol şanslar.