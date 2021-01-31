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Anasayfa Yazarlar Güçlü Kız şanslı
Güçlü Kız şanslı ERGUN ONARIR Güçlü Kız şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 31.01.2021, 00:00

1.AYAK: Arapların 16 handikap kapışmasında Altın Zele, Şifne Efesi, Biceroğlu ve Abher öncelikli isimler. İradeliyıldız ve Süerdem yeri olanlara.
2.AYAK: İngilizlerin 16 handikap yarışında Grim, Look Star, Çatalkaya, Değirmendere Beyi, She Is My Baby ve Ganymede arasında kazanan belirlenir.
3.AYAK: 4 yaşlı Arapların 4 şartlı yarışında Havza Aslanı, Deniz Kurdu ve Chris Bey uzun mesafede başarılı olan isimler.
4.AYAK: İngilizlerin "9 Eylül" koşusunda Kuzey Yağmuru ve King Man Go ayrımsız kuponlarda yer almalı. Kuru Soğan sürprizde düşünülmeli.
5.AYAK: Maiden yarışı kalabalık tutalım. Harlak, Arslan Kraliçe, Çelikhilal, Eltcan ve Manolya birinciliğe daha yakın isimler.
6.AYAK: Dişi İngilizlerin 3 şartlı yarışını formunu geliştiren Güçlü Kız'ın kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.

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