1.AYAK: Arapların 16 handikap kapışmasında Altın Zele, Şifne Efesi, Biceroğlu ve Abher öncelikli isimler. İradeliyıldız ve Süerdem yeri olanlara.

2.AYAK: İngilizlerin 16 handikap yarışında Grim, Look Star, Çatalkaya, Değirmendere Beyi, She Is My Baby ve Ganymede arasında kazanan belirlenir.

3.AYAK: 4 yaşlı Arapların 4 şartlı yarışında Havza Aslanı, Deniz Kurdu ve Chris Bey uzun mesafede başarılı olan isimler.

4.AYAK: İngilizlerin "9 Eylül" koşusunda Kuzey Yağmuru ve King Man Go ayrımsız kuponlarda yer almalı. Kuru Soğan sürprizde düşünülmeli.

5.AYAK: Maiden yarışı kalabalık tutalım. Harlak, Arslan Kraliçe, Çelikhilal, Eltcan ve Manolya birinciliğe daha yakın isimler.

6.AYAK: Dişi İngilizlerin 3 şartlı yarışını formunu geliştiren Güçlü Kız'ın kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.