1.AYAK: İngilizlerin 17 handikap yarışında Peekaboo, Lion Of Babylon, Yamanbey ve Josephine öne çıkan isimler. Derın Diyar yeri olanlara.

2.AYAK: Maiden yarışta Black Rock, New World ve Headshoot birinciliğe daha yakın taylar. Queen Star da iddialı.

3.AYAK: 4 yaşlı Arapların 4 şartlı yarışında Beşkazalı, Muzobaba, Nakış ve Faranelli çekişmesine Karakaplı da katılabilir.

4.AYAK: Arapların 4 şartlı yarışını formunu üst düzeye taşıyan Sülünbike'nin kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.

5.AYAK: Bölünen maiden yarışta Ezer Geçer ve Kızıl Aslan birincilik mücadelesi verecek taylar. Ayrımsız kuponlarda yer almalı.

6.AYAK: Kapanıştaki "satış 2" koşusunu kalabalık tutalım. Sideli, Rudiko, Cloud Walker, Aslan Kadir, Efaristo ve Kıvanç öncelikli isimler.Peramus sürprizde. Bol şanslar.