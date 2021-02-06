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Anasayfa Yazarlar Sülünbike tek
Sülünbike tek ERGUN ONARIR Sülünbike tek ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 06.02.2021, 00:00

1.AYAK: İngilizlerin 17 handikap yarışında Peekaboo, Lion Of Babylon, Yamanbey ve Josephine öne çıkan isimler. Derın Diyar yeri olanlara.
2.AYAK: Maiden yarışta Black Rock, New World ve Headshoot birinciliğe daha yakın taylar. Queen Star da iddialı.
3.AYAK: 4 yaşlı Arapların 4 şartlı yarışında Beşkazalı, Muzobaba, Nakış ve Faranelli çekişmesine Karakaplı da katılabilir.
4.AYAK: Arapların 4 şartlı yarışını formunu üst düzeye taşıyan Sülünbike'nin kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.
5.AYAK: Bölünen maiden yarışta Ezer Geçer ve Kızıl Aslan birincilik mücadelesi verecek taylar. Ayrımsız kuponlarda yer almalı.
6.AYAK: Kapanıştaki "satış 2" koşusunu kalabalık tutalım. Sideli, Rudiko, Cloud Walker, Aslan Kadir, Efaristo ve Kıvanç öncelikli isimler.Peramus sürprizde. Bol şanslar.

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