1.AYAK: 4 yaşlı kısrakların maiden yarışında Safranbolu, Benim Kayam, Ardaboyu ve Değer birinciliğe daha yakın isimler.

2.AYAK: Arapların "satış 2" koşusunda Berkalp, Sinanlı ve Hergele öncelikle yazılmalı. Aksakal ve Pexuss yeri olanlarca işaretlenmeli.

3.AYAK: Kısadaki 5 şartlı yarışta Altınkalpli, Aynalıçarşı, Şınin ve Orhunkaan birincilik mücadelesi verecek isimler.

4.AYAK: Kısa vade yarışta Strong Leggs, Blaze To Victory ve Vector öne çıkan taylar. Nitrox ve Mandır geniş oynayanlara.

5.AYAK: Bölünen maiden yarışta Kızım Aysima, Malala, Memduha Hanım ve Şenyüce birincilikte söz sahibi isimler.

6.AYAK: Dişi İngilizlerin kapanıştaki 5 şartlı yarışını Çirçuz'un kazanmasını bekliyorum. İyi şanslar.