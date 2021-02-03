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Çirçuz kazanır ERGUN ONARIR Çirçuz kazanır ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 03.02.2021, 00:00

1.AYAK: 4 yaşlı kısrakların maiden yarışında Safranbolu, Benim Kayam, Ardaboyu ve Değer birinciliğe daha yakın isimler.
2.AYAK: Arapların "satış 2" koşusunda Berkalp, Sinanlı ve Hergele öncelikle yazılmalı. Aksakal ve Pexuss yeri olanlarca işaretlenmeli.
3.AYAK: Kısadaki 5 şartlı yarışta Altınkalpli, Aynalıçarşı, Şınin ve Orhunkaan birincilik mücadelesi verecek isimler.
4.AYAK: Kısa vade yarışta Strong Leggs, Blaze To Victory ve Vector öne çıkan taylar. Nitrox ve Mandır geniş oynayanlara.
5.AYAK: Bölünen maiden yarışta Kızım Aysima, Malala, Memduha Hanım ve Şenyüce birincilikte söz sahibi isimler.
6.AYAK: Dişi İngilizlerin kapanıştaki 5 şartlı yarışını Çirçuz'un kazanmasını bekliyorum. İyi şanslar.

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