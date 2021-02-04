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Mehtar şanslı ERGUN ONARIR Mehtar şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 04.02.2021, 00:00

1.AYAK: 4 yaşlı Arapların orta mesagfe yarışında Son Mahsül, Karaçulha, Oğlumcako, Siyahüzüm ve Yakışıklı Mendo öncelikli isimler. Zıvarıklı sürprizde.
2.AYAK: İngilizlerin uzun mesafeli 21 handikap kapışmasında Neos, Congenial Son ve Black Panther öne çıkıyor. Ağır kilosuyla Gaddara daha sonra.
3.AYAK: Dişi tayların 4 şartlı yarışında See You Soon, Pride Of Turks, Just Diamond ve Desert Lioness arasında düğüm çözülür.
4.AYAK: Uzundaki kısa vade yarışı sert rakiplerine rağmen formunu geliştiren Mehtar'ın kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.
5.AYAK: 3 şartlı yarışta Ateşin Kanatları, Justice For All ve Handsome Man arasında kazanan belirlenir.
6.AYAK: Kapanıştaki maiden datış koşusunda Dorukurt, Turhanlı, Dimaskaya ve Ayazenk birinciliğe daha yakın isimler.

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