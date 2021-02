1.AYAK: Arapların yamaklara ait 14 handikap yarışında Baba Mercan, Terapist ve Babahakkı öncelikli isimler.

Öktem, Kopkaptar ve Batınhan geniş oynayanlara.

2.AYAK: İlk kez piste çıkan tayların 1 şartlı yarışında Baba Dallas, Carafe, West Lion, Kortveli Gogo ve Tractor birincilik adaylarım.

3.AYAK: Uzun mesafeli 16 handikapta Wiseman, Royal Chick, Ambusher, Pericles, The Best Time ve Süsü arasında kazanan belirlenir.

4.AYAK: "Hafız" koşusunda formunu zirveye taşıyan Grey Kurt birinciliğin en güçlü adayı. Tek yazılabilir.

5.AYAK: Bölünen 1 şartlı yarışta Pressman ve Way Of Pride öne çıkan taylar.

6.AYAK: Kapanıştakı "satış 1" koşusunda Humbara, Freedom Flight, Bordo Mavi ve Drongo arasında bu yarışın kaderi şekillenir.