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Anasayfa Yazarlar Grey Kurt tek
Grey Kurt tek ERGUN ONARIR Grey Kurt tek ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 02.02.2021, 00:00

1.AYAK: Arapların yamaklara ait 14 handikap yarışında Baba Mercan, Terapist ve Babahakkı öncelikli isimler.
Öktem, Kopkaptar ve Batınhan geniş oynayanlara.
2.AYAK: İlk kez piste çıkan tayların 1 şartlı yarışında Baba Dallas, Carafe, West Lion, Kortveli Gogo ve Tractor birincilik adaylarım.
3.AYAK: Uzun mesafeli 16 handikapta Wiseman, Royal Chick, Ambusher, Pericles, The Best Time ve Süsü arasında kazanan belirlenir.
4.AYAK: "Hafız" koşusunda formunu zirveye taşıyan Grey Kurt birinciliğin en güçlü adayı. Tek yazılabilir.
5.AYAK: Bölünen 1 şartlı yarışta Pressman ve Way Of Pride öne çıkan taylar.
6.AYAK: Kapanıştakı "satış 1" koşusunda Humbara, Freedom Flight, Bordo Mavi ve Drongo arasında bu yarışın kaderi şekillenir.

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