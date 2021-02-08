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Anasayfa Yazarlar Ünlüoğlu tek
Ünlüoğlu tek ERGUN ONARIR Ünlüoğlu tek ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 08.02.2021, 00:00

1.AYAK: Kısrakların kısadaki 16 handikap kapışmasında Mor Yağmur, Hanım Sultan, Karavaş, Altın Zele ve Uçan Abla öncelikli isimler. Bankız sürprizde.
2.AYAK: 4 yaşlı Arapların 15 handikap yarışında Bilirkişi, Ünalan, Erdoğdu ve Tanırbey arasında birincilik düğümü çözülür.
3.AYAK: İngilizlerin kısa vade yarışını sert rakiplerine rağmen formunu geliştiren Ünlüoğlu'nun kazanmasını bekliyorum.
4.AYAK: 4 şartlı yarışta Özay Karamaça, Wild Bill ve Prens Göksu öne çıkan taylar.
5.AYAK: Tayların 15 handikap yarışında Bay Artu ve Buz Fırtınası ayrımsız kuponlarda yer almalı.
6.AYAK: Kalabalık tutulması gereken kapanış koşusunda Beyzadem, Flash Knight, Angry Bull, Akdağ Fırtınası, April One ve Ganymede öncelikli isimler. Niğde Beyi ve Demirbatur yeri olanlara.

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