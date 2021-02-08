1.AYAK: Kısrakların kısadaki 16 handikap kapışmasında Mor Yağmur, Hanım Sultan, Karavaş, Altın Zele ve Uçan Abla öncelikli isimler. Bankız sürprizde.

2.AYAK: 4 yaşlı Arapların 15 handikap yarışında Bilirkişi, Ünalan, Erdoğdu ve Tanırbey arasında birincilik düğümü çözülür.

3.AYAK: İngilizlerin kısa vade yarışını sert rakiplerine rağmen formunu geliştiren Ünlüoğlu'nun kazanmasını bekliyorum.

4.AYAK: 4 şartlı yarışta Özay Karamaça, Wild Bill ve Prens Göksu öne çıkan taylar.

5.AYAK: Tayların 15 handikap yarışında Bay Artu ve Buz Fırtınası ayrımsız kuponlarda yer almalı.

6.AYAK: Kalabalık tutulması gereken kapanış koşusunda Beyzadem, Flash Knight, Angry Bull, Akdağ Fırtınası, April One ve Ganymede öncelikli isimler. Niğde Beyi ve Demirbatur yeri olanlara.