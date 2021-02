1.AYAK: İngilizlerin uzundaki 15 handikap yarışında Go For The After, King Winner, Power By Fire ve Captain Of The Sea birinciliğe daha yakın isimler.

2.AYAK: 4 yaşlı Arapların maiden yarışında Leventhan, Karaer, Arslan Kraliçe, Salih Dayı ve Daraba öncelikli isimler. Kağanmert sürpriz yapabilir.

3.AYAK: Dişi tayların 14 handikap kapışmasında Despina, Şükran Hanım ve Derindoğa arasında birincilik düğümü çözümlenir.

4.AYAK: 4 yaşlı Arapların "Satvet" koşusunu formunu üst düzeye taşıyan Hızlı Ahmet'in kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.

5.AYAK: Uzun mesafeli kısa vade yarışta Utkunun Oğlu ve Lucky Justen çekişmesine Dev Adam da katılabilir.

6.AYAK: Arapların kapanış koşusunda Bükentay, Rodriguez, Badinhan ve Cevahirtay çekişmesini izleyeceğiz. Hasan Abi hata kollayacak.