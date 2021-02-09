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Anasayfa Yazarlar Aldeniz şanslı
Aldeniz şanslı ERGUN ONARIR Aldeniz şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 09.02.2021, 00:00

1.AYAK: İngilizlerin yamaklara ait 15 handikap yarışında Ivor, Savaş Bey, Alkandros, Be Happy, Özdemir Bey ve Feyman Abi arasında düğüm çözülür.
2.AYAK: 4 yaşlı Arapların maiden yarışında Batuş, Deli Memo ve Mukadder Bey öncelikli isimler.
Solomon, Takoz ve Süyümbike yeri olanlarca düşünülmeli.
3.AYAK: 4 yaşlı Arapların 2 şartlı yarışını formunu geliştiren Aldeniz'in kazanmasını bekliyorum.
Risk almayı sevenlerce tek yazılabilir.
4.AYAK: Dişi tayların "Osmaniye Bld.
Bşk." koşusunda The Red Sonya ve Ser Veyron ayrımsız kuponlarda yer almalı.
5.AYAK: Bölünen maiden yarışta Bersey, Ekşioğlu, Bizim Reis ve eküri destekli Sevdakuşu birinciliğe daha yakın isimler.
6.AYAK: Kapanıştaki "satış 2" koşusunda Zanapalı, Humbara, Eğil Ateşi, Shutka ve Güneycan öne çıkan isimler.

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