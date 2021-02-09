1.AYAK: İngilizlerin yamaklara ait 15 handikap yarışında Ivor, Savaş Bey, Alkandros, Be Happy, Özdemir Bey ve Feyman Abi arasında düğüm çözülür.

2.AYAK: 4 yaşlı Arapların maiden yarışında Batuş, Deli Memo ve Mukadder Bey öncelikli isimler.

Solomon, Takoz ve Süyümbike yeri olanlarca düşünülmeli.

3.AYAK: 4 yaşlı Arapların 2 şartlı yarışını formunu geliştiren Aldeniz'in kazanmasını bekliyorum.

Risk almayı sevenlerce tek yazılabilir.

4.AYAK: Dişi tayların "Osmaniye Bld.

Bşk." koşusunda The Red Sonya ve Ser Veyron ayrımsız kuponlarda yer almalı.

5.AYAK: Bölünen maiden yarışta Bersey, Ekşioğlu, Bizim Reis ve eküri destekli Sevdakuşu birinciliğe daha yakın isimler.

6.AYAK: Kapanıştaki "satış 2" koşusunda Zanapalı, Humbara, Eğil Ateşi, Shutka ve Güneycan öne çıkan isimler.