1.AYAK: 4 yaşlı kısrakların 14 handikap yarışında Havzalı, Rubin Royal, İlsum, Esennur ve Ateşin Kızı öne çıkan isimler.

2.AYAK: İlk kez piste çıkan tayların 1 şartlı yarışında Water Lily, Vincitore ve Giant Fream öncelikle yazılmalı. Romanı Kalibre ve Rock Kingdom yeri olanlara.

3.AYAK: Dişi tayların uzundaki şartlı yarışını formunu geliştiren Queen Of Darkness'in kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.

4.AYAK: Arapların kısa vade yarışında Oğlum Serkan, Duman, Kamus ve Orhuınkaan arasında birincilik düğümü çözülür.

5.AYAK: Bölünen 1 şartlı yarışta ilk şansı Mamba Forever'e veriyorum. Fair Macto ve Danielas Son imkanlar ölçüsümde kupona eklenmeli.

6.AYAK: İngilizlerin kapanıştaki 15 handikap yarışında Happy Time, Kind Of Blue, Filandoz, Regamour, Lewamdowski ve Le Gor çekişmesi yaşanacak.