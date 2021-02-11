1.AYAK: İngilizlerin uzundaki 3 şartlı yarışında Ocius, Dymaxion, Magic Apple, Oghuzalp ve Urlazamanı çekişmesine Galyalılar da katılabilir.

2.AYAK: Tayların 15 handikap kapışmasında Aşan Baba ve Easy Rider öncelikli isimler. Speedy King yeri olanlarca işaretlenmeli.

3.AYAK: Arapların 21 handikap çekişmesinde Alganhan, Atiksoylu, Mehtar ve Demirbars arasında bu yarışın kaderi şekillenir.

4.AYAK: Orta mesafeli 5 şartlı yarışta Robin Son, Coldgray ve Tek Dadaş arasında birincilik düğümü çözümlenir.

5.AYAK: 4 yaşlı Arapların yamaklara ait 4 şartlı yarışını formunu geliştiren Gökçestar'ın kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.

6.AYAK: Kapanıştaki maiden yarışta Time, Koç Volkan, Arkadaş, Villager Song, Akınbeyi ve Hikmet Ağa öne çıkan taylar.

Tunç Star sürprizde.