1.AYAK: İngilizlerin 22 handikap kapışmasında Akıncı, Gold Coust, Çınar Bey, Look Star ve Değirmendere Beyi öne çıkan isimler. Baydöker ve Kızıl Dev yeri olanlara.

2.AYAK: Arapların "satış 2" koşusunda Hergele, Zigetvar, Rüzgar Fırtınası ve Yener arasında birincilik düğümü çözülür.

3.AYAK: 4 yaşlı Arapların orta mesafe 3 şartlı yarışında Ak İrem, İdlip Çocukları ve Zerafetli arasında kazanan belirlenir.

4.AYAK: Arapların 4 şartlı yarışını formunu geliştiren Golden King'in kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.

5.AYAK: Uzun mesafeli yarışta Son Nokta, Dicaprio ve Harput Kalesi birinciliğe daha yakın taylar.

6.AYAK: Dişi İngilizlerin kapanış koşusunda Güçlü Kız, Onur, Denizyıldızı ve Citron öncelikli isimler.Jak Vjetar sürprizde düşünülmeli.