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Golden King tek ERGUN ONARIR Golden King tek ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 12.02.2021, 00:00

1.AYAK: İngilizlerin 22 handikap kapışmasında Akıncı, Gold Coust, Çınar Bey, Look Star ve Değirmendere Beyi öne çıkan isimler. Baydöker ve Kızıl Dev yeri olanlara.
2.AYAK: Arapların "satış 2" koşusunda Hergele, Zigetvar, Rüzgar Fırtınası ve Yener arasında birincilik düğümü çözülür.
3.AYAK: 4 yaşlı Arapların orta mesafe 3 şartlı yarışında Ak İrem, İdlip Çocukları ve Zerafetli arasında kazanan belirlenir.
4.AYAK: Arapların 4 şartlı yarışını formunu geliştiren Golden King'in kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.
5.AYAK: Uzun mesafeli yarışta Son Nokta, Dicaprio ve Harput Kalesi birinciliğe daha yakın taylar.
6.AYAK: Dişi İngilizlerin kapanış koşusunda Güçlü Kız, Onur, Denizyıldızı ve Citron öncelikli isimler.Jak Vjetar sürprizde düşünülmeli.

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