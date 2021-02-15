1.AYAK: Kısrakların 5 şartlı yarışında Hızlı Asiye, Sinoplu Marve, Tomanolur, Göldem ve Mor Yağmur arasında birincilik düğümü çözülür.

2.AYAK: Dişi İngilizlerin 16 handikap kapışmasında One Love, Victorina ve Innocent Ghost arasında bu yarışın kaderi şekillenir.

3.AYAK: 4 yaşlı Arapların maiden yarışında Gürdoru, Albayır, Tahir Baba ve Kıribram birinciliğe daha yakın isimler.

4.AYAK: İngilizlerin uzun mesafeli 5 şartlı yarışında Catch The Rhythm ve Petrocelli ayrımsız kuponlarda yer almalı.

5.AYAK: Tayların kısa vade yarışını formunun zirvesindeki Owerti'nin kazanmasını bekliyorum.

6.AYAK: Arapların kapanıştaki "satış 1" koşusunda Despot, Fordta Tek, Bankız, Turbocu ve Karaşövalye öncelikli isimler. Tövbekar daha sonra.