1.AYAK: Arapların 17 handikap yarışında Sancaktar, Biceroğlu, Frenkli Ateşi ve Keleşhan öne çıkan isimler. Bütünay yeri olanlarca düşünülmeli.

2.AYAK: Kısrakların yamaklara ait 5 şartlı yarışında Pişkin Kız, Kuğu Güzeli, Ayduru ve Ateş Adası çekişmesine Orki de katılabilir.

3.AYAK: Dişi İngilizlerin çok uzun yarışında Danielas Daughter, Komshu, Fındıkkıran, Körebe ve Mystical Victory arasında kazanan belirlenir.

4.AYAK: 4 yaşlı Arapların 15 handikap kapışmasında Ahmet Ali, Deniz Kurdu ve Yeğenim Toprak arasında birincilik düğümü çözülür.

5.AYAK: 2 şartlı yarışta Al Andakar, Esmergöz ve Yücelir çekişmesini izleyeceğiz. Akalp rakiplerinin hata yapmasını kollayacak.

6.AYAK: Kapanıştaki dişi tayların maiden yarışını formunu geliştiren Öykü Sultan'ın kazanmasını bekliyorum. Tek Yazılabilir.