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Anasayfa Yazarlar Öykü Sultan tek
Öykü Sultan tek ERGUN ONARIR Öykü Sultan tek ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 14.02.2021, 00:00

1.AYAK: Arapların 17 handikap yarışında Sancaktar, Biceroğlu, Frenkli Ateşi ve Keleşhan öne çıkan isimler. Bütünay yeri olanlarca düşünülmeli.
2.AYAK: Kısrakların yamaklara ait 5 şartlı yarışında Pişkin Kız, Kuğu Güzeli, Ayduru ve Ateş Adası çekişmesine Orki de katılabilir.
3.AYAK: Dişi İngilizlerin çok uzun yarışında Danielas Daughter, Komshu, Fındıkkıran, Körebe ve Mystical Victory arasında kazanan belirlenir.
4.AYAK: 4 yaşlı Arapların 15 handikap kapışmasında Ahmet Ali, Deniz Kurdu ve Yeğenim Toprak arasında birincilik düğümü çözülür.
5.AYAK: 2 şartlı yarışta Al Andakar, Esmergöz ve Yücelir çekişmesini izleyeceğiz. Akalp rakiplerinin hata yapmasını kollayacak.
6.AYAK: Kapanıştaki dişi tayların maiden yarışını formunu geliştiren Öykü Sultan'ın kazanmasını bekliyorum. Tek Yazılabilir.

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